Ferrokrom fabrikasında iş cinayeti: Taş kırma makinesinin içine düşen mühendis öldü
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde faaliyet gösteren Ferrokrom fabrikasındaki taş kırma makinesinin içine düşen 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Bursa'da bulunan Ferrokrom fabrikasında çalışan Çağrı Baş isimli 33 yaşındaki mühendis, taş kırma makinesinin içine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Orhaneli'nin Gümüşpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ferrokrom fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi.
Fabrikada görev yapan mühendis Çağrı Baş, taş kırma ve eleme makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti.
Baş’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.