Fesih görüşmeleri başladı: Beşiktaş'ta ilk ayrılık

Ara transfer dönemini bir hayli yoğun geçirmeyi planlayan Beşiktaş'tan ilk hamle geldi. Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre tecrübeli sağ bek Jonas Svensson ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı ve oyuncunun fesih için şartları istendi.

Siyah-beyazlı ekip Svensson'un yanı sıra, David Jurasek, Felix Udokhai ve Rafa Silva'yla da yollarını ayırmak istiyor.

Öte yandan transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlı ekipte, öncelikli takviye yapılması beklenen bölgelerden biri savunma hattı. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı.

İLGİLENİLEN İSİMLER

Brezilyalı gazeteci Pablo Oliveira, İsviçre ekibi Lausanne’de forma giyen Karim Sow ile siyah-beyazlıların yakından ilgilendiğini yazdı.

22 yaşında ve 1.98 boyundaki savunmacı, artı 2 kuralına uyuyor. Yönetim ayrıca bir başka İsviçre ekibi Young Boys’ta forma giyen sol bek Hadjam’ı da istiyor. Transferlerden sorumlu isim Serkan Reçber, geçtiğimiz hafta İsviçre’ye gitmişti.

Ara dönemde takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların başında Jurasek var. 25 yaşındaki sol bekin hem İtalya hem de Almanya’dan talibinin olduğu belirtildi. Serie A ekiplerinden Parma ile Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin, Çekyalı futbolcuyu istiyor.