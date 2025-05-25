Festival bir günlük, dayanışma sürekli

Abidin YAĞMUR

BirGün Gazetesi Mersin Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen BirGün’lük Festival, Mezitli’deki Kuyuluk Piknik Alanı’nda gerçekleştiridi. “Şimdi Dayanışma Zamanı” sloganıyla yola çıkan etkinlik, kültür-sanat aktiviteleri, çocuk etkinlikleri ve söyleşilerle dolu bir günü katılımcılarla buluşturdu. Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde konserler, halk dansları gösterileri yapıldı.

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve BirGün yazarı, gazeteci Timur Soykan’ın katıldığı festival programında gazeteci Abidin Yağmur’un moderatörlüğünde bir söyleşi de gerçekleştirildi. BirGün Gazetesi'nin 2004 yılında, AKP iktidarının ilk yıllarında kurulduğunu söyleyen Yaşar Aydın, patronsuz gazete olarak, okurların desteğiyle bugüne kadar geldiklerini söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal durumla ilgili görüşlerini paylaşan Aydın, 19 Mart operasyonlarının ardından Saraçhane'de ilk sokak eylemlerini başlatan gençlerin AKP dahil kimsenin beklemediği yeni bir süreç başlattığını kaydetti.

KORKMUYORUZ

AKP iktidarının artık sona yaklaştığını ifade eden Aydın, "Peki bunun yerine ne gelecek? Bir benzerini getirmeye çalışırlarsa durup izleyecek miyiz" diye sordu.

Timur Soykan ise yaptıkları haberleri belgelerle desteklemelerine rağmen birçok habere erişim yasağı geldiğine dikkat çekti. Soykan, "Sedat Simavi Gazetecilik Ödülüne değer görülen bir haberimiz. Ama erişim yasağı nedeniyle bugün o haberi kimse okuyamıyor. Tüm belgeleri sunarak haber yapıyoruz sonra savcılığa gidip ifade veriyoruz. Tüm belgeleri sunmuşuz daha nasıl savunma yapalım ki? Eskiden kurumlar belgeye dayalı haberlerinin yapılmasından korkardı. Şimdi o da yok. Bir banka mafyaya kredi vermiş. Tüm belgeleri sunarak haber yapıyoruz ama banka bizim gazetemize 1 milyon liralık tazminat davası açıyor. Böyle bir dönemdeyiz. Ama korkmuyoruz" dedi.

Söyleşinin ardından Timur Soykan kitaplarını imzaladı. Etkinlikte ayrıca Kibrit Kutusu ve Praksis grupları sahne aldı. Festivalde ayrıca çocuklara yönelik Şubadap Çocuk grubunun şarkıları, çocuk atölyeleri ve Mersina Halk Oyunları Topluluğu gösterileri de yapıldı.