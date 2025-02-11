Festival geliri kızlara eğitim desteği olacak

Kültür Sanat Servisi

Kadın hikâyelerinin anlatıldığı tiyatro oyunlarının yer aldığı Kadın Oyunları Festivali'nin gelirinin bir kısmı, kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacak. Kadın temalı tiyatro festivali olma özelliği taşıyan Kadın Oyunları Festivali’nin ilk ayağı, 3-7 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık'ta gösterim yapacak.

Kadın Oyunları Festivali'nin Direktörü Hasan Aldemir, festivalin, kadına yönelik şiddet, taciz gibi çeşitli sorunları anlatmasını ve bu sorunlar üzerine farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Aldemir, tiyatroya hiç ulaşamamış kadın ve erkek izleyicileri, festivaldeki tiyatro oyunlarını izlemeye davet etti.

Festivalde kadın seyircilerden çok erkek seyircileri görmek istediklerini vurgulayan Aldemir, kadına yönelik şiddet sorununun erkekler tarafından yaratıldığı değerlendirmesinde bulundu. Aldemir, erkek izleyicilerin oyunları izleyip kendilerini sorgulaması, çevresindeki insanları bilinçlendirmesi ve bir sorunla karşılaştıklarında ona farklı refleksler geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadınlar kadar erkek izleyicileri de festivale davet ediyoruz, onları daha çok ilgilendiriyor" dedi.