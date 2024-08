Festival rüzgarı esiyor

Haber Merkezi

Doğu Karadeniz’de düzenlenen halk festivalleri yoğun katılımla devam ediyor. Artvin Şavşat’ta ve Trabzon Of’ta düzenlenen festivaller bugünkü etkinliklerle son bulacak.

Artvin Şavşat’ta, Şavşat Kültür ve Sanat Evi tarafından ilki düzenlenen Şavşat Kültür ve Sanat Şenliği son gününe girdi. 9 Ağustos’ta başlayan 1’inci Şavşat Kültür ve Sanat Şenliği’nin son gününde, Sahara Festival Alanı’nda önemli müzik sanatçıları sahneye çıkacak.

“Yaşam Alanlarımızı Savunmak” adlı panelle Cuma günü başlayan şenlikte metalürji yüksek mühendisi Cemalettin Küçük, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Kurdoğlu ve Avukat Halis Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Belediye Pasajı üzerinde gerçekleşen panelde konuşmacılar Doğu Karadeniz’de başta HES ve madenlerin olmak üzere doğa üzerindeki saldırıya dikkat çekildi. Ardından ‘’Dağlardan Denize Artvin’’ kitabının yazarlarından Dr. Erdoğan Altun ve Doç. Dr. Fatih Artvinli’nin katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

Dün gerçekleştirilen şenliğin ikinci gününde ise açılışa SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

Açılışta konuşma yapan SOL Partili Taş, “Şavşat Kültür ve Sanat Evi yeni kuruldu ama bizleri burada tüm zenginliklerimizle bir araya getirdi” diyerek sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Öte yandan Trabzon’un Of ilçesinde 10-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Of Folklor Derneği Yaz Kültür ve Sanat Festivali son gününde devam ediyor. Of Folklor Derneği tarafından Of Sahili Festival Alan’ında düzenlenen festivalde başka yörelerden 30’a yakın kültür sanat standı halkla buluşturulan festivalde konserlerle birlikte çocuk tiyatrosu, halk oyunları gösterileri, sanat sergileri, çocuklar ve yetişkinler için yaratıcı atölye çalışmaları etkinlikler arasında yer alıyor.

Of Folklor Derneği Yaz Kültür ve Sanat Festivali

Festivali düzenleme amaçlarının kendi kültürel ve sanatsal potansiyellerini açığa çıkarmak olduğunu söyleyen Of Folklor Derneği Başkanı İhsan Bektaş, halkla buluşan yöresel sanatçılar için “onlar bizim içimizde yetişen 22 yıllık bir mücadelenin ürünü olarak ortaya çıktılar” ifadelerini kullandı.

Bektaş, “30’a yakın kültür sanat stantları var. Sadece kendi yöremizle ilgili değil, Mardin’den Diyarbakır’dan ve başka bölgelerden el sanatlarını devam ettiren son zanaatkarlarımız da buradalar. Of’taki halkımızla onları burada buluşturacağız” dedi.