Festival rüzgârı tüm kenti sardı

Çanakkale’nin en önemli kültür sanat etkinliği olarak uzun yıllardır devam eden Uluslararası Troia Festivali bu sene de çok ses getirdi. Yerli ve yabancı pek çok sanatçının katılımı ve Çanakkalelilerin de değerli eşlikleriyle renklenen festival, kentin açık ve kapalı pek çok mekânında gerçekleşti. 9-13 Ağustos tarihleri arasındaki festivalde müzik, dans, söyleşi, sergi, atölye, çocuk ve spor etkinlikleri gibi pek çok farklı alanda organizasyonlar düzenlenirken kardeş kentlerden, çevre il ve ilçelerden gelen konuklar da festival coşkusuna ortak oldu.

61. Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, dünyanın da sayılı kültür miraslarından biri olan Troya Antik Kenti'nde gerçekleşti. Pek çok konuğun ağırlandığı resmi açılış töreninde festivalin simgesi haline gelen Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek tarafından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya takdim edildi.

61. Uluslararası Troia Festivali, pek çok ünlü sanatçıyı Çanakkaleliler ile buluşturdu. Kentin en güzel noktalarından biri olan Özgürlük Parkı'nın keyifli sahnesinde ünlü sanatçılar Cem Adrian, Hilmi Yarayıcı, Feryal Öney, Bulutsuzluk Özlemi ve KÖFN grubu sevilen şarkılarını binlerce müzikseverin eşliğinde söyleyerek, festivalde unutulmaz bir iz bıraktı.

TARİH VE SANAT İÇ İÇE…

Tarihi doku ve notaların birleşerek büyüleyici bir atmosfer oluşturduğu festival ana mekânlarından Çimenlik Kalesi'nde de başta dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın resitali olmak üzere, Cello Paradiso, Kafkas Kartalları dans gösterisi, Mats Eilertsen Trio ve Rumba Quartet konserleri de festivalin dikkat çekici etkinlikleri arasında yerini aldı.

Festival kapsamında düzenlenen söyleşiler de büyük bir ilgiyle takip edildi. Halk Bahçesi'nde gerçekleşen söyleşi programında 10 Ağustos'ta Prof. Dr. İlber Ortaylı, 12 Ağustos'ta ise Prof. Dr. Emre Kongar hemşehrilerimizle bir araya gelerek festivale çok kıymetli katkılar sundu.

Uluslararası Troia Festivali denince akla ilk gelen etkinliklerden olan tiyatrolar da bu senenin ilgi gören programları arasındaydı. Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğunun Bir Delinin Hatıra Defteri, Külahları Değiştik ve Yedi Kocalı Hürmüz oyunları ile Ankara Sanat Tiyatrosunun Heccav yahut Şair Eşref'in Esrarengiz Macerası isimli oyunları Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde yoğun katılımlarla sahnelendi.

BARIŞ KAFE'DE EĞLENCE DOLU AKŞAMLAR

Festivalin eğlenceli mekanlarından biri de Barış Kafe oldu. Yaz akşamlarının vazgeçilmez noktalarından biri olan Barış Kafe'de Hasan Sakar ve Orkestrası, Boğaz Saz Ekibi, Boğazın Efeleri ve Emrullah Katırcıoğlu Orkestrası, Klasik Dans Gösterisi, Grup Lacivert, Kültür Sevdası Halk Dansları Gösterisi ile Fasl-ı Şahane ekiplerinin sahneleri, festival coşkusuna güzel bir renk kattı.

Çocuklar için Halk Bahçesi ve Barış Kordonunda animasyon programı, illüzyon gösterisi, yüz boyama, sosis balon, maskotlar, palyaçolar, tahta bacak, çocuk atölyeleri ve şişme oyun parklarının olduğu renkli etkinlikler düzenlendi. Çocukların neşesi de festivale ayrı bir keyif getirdi.

SERGİLER VE ATÖLYELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

61. Uluslararası Troia Festivali kapsamında kentin 9 farklı mekânında sergi açılışları gerçekleşti. 9-13 Ağustos tarihleri arasında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde “Toprağı Bereketli Troya ve Altın Şaman” Karma Sergi, 9-13 Ağustos tarihlerinde Korfmann Kütüphanesi'nde “Müzeler Ören Yerleri ve İnsan” Sergisi, 9-13 Ağustos tarihlerinde Yazar ve Sanatçı Evi'nde “61. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması Sergisi”, 9 Ağustos – 27 Eylül 2024 tarihleri arasında Çanakkale Seramik Müzesi Bahçesinde “Troia'nın Tanrıları” Seramik Sergisi, 9 Ağustos – 9 Kasım tarihleri arasında Kent Müzesi ve Arşivinde “Tarihin İzlerinde Birleşen Yollar / Çanakkale – Osnabrück” Sergisi, 25 Temmuz'da açılan ve 25 Eylül tarihine kadar Seramik Müzesi'nde açık kalacak olan “Yaşam – Balık - Bereket” Seramik Sergisi, 9-13 Ağustos tarihleri arasında Muavenet-i Milliye Sergi Salonunda “Kırılarak Dönüşen” Cam Sergisi, 9-10-11 Ağustos tarihleri arasında Halk Bahçesi'nde Bahçe Çalıştayı ile birlikte 9-20 Ağustos tarihleri arasındaki Çanakkale Belediyesi Troia Sergi Salonunda Bahçe Resim Sergisi büyük beğeni topladı.

Ayrıca Atık Cam Geri Dönüşüm Atölyesi, Bağımsız Sanat Hareketi Geri Dönüşüm Atölyesi ile barış temalı Sosyo Drama Yaşantı Grubu atölyeleri de keyifle takip edildi.

SPOR ETKİNLİKLERİNE YOĞUN KATILIM

Festival kapsamında kentin pek çok açık hava noktasında düzenlenen spor etkinlikleri de oldukça keyifli geçti. Yoga, basketbol, kano workshop, açıksu yüzme yarışması, zumba, tenis, bisiklet turu ve ergometre etkinliklerinden oluşan program kapsamında hemşehrilerimiz hem festival coşkusunu hem de açık havada spor yapma keyfini yaşadı.