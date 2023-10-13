Festival yasağına belediye başkanı ve milletvekilinden tepki

Eskişehir’de 14-15 Ekim’de yapılması planlanan festivalin Valilik tarafından ysaklanmasına CHP’li Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tepki gösterdi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 14-15 Ekim’de Botanik Park’ta düzenlenmesi planlanan Oktoberfest’in Eskişehir Valiliği tarafından yasaklanmasını eleştirdi.

Daha önceki yıllarda da düzenlenmek istenen Octoberfest'e eski Vali Erol Ayyıldız döneminde izin verilmemiş, festival iptal edilmişti. Yeni Vali Hüseyin Aksoy döneminde de festivale izin çıkmadı.

Yasak kararının ardından X hesabından tepki gösteren CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Eskişehir'de bir festival daha Valilik kararıyla yasaklandı. İçi boş gerekçelerle gençlerin yaşam tarzına müdahale edilmesi Eskişehir gibi medeni bir şehre yakışmaz. Her yıl Eskişehir'in adının festival yasaklarıyla anılması şehrimizin marka değerine gölge düşürmektedir. Üç beş kendini bilmezin dayatmaları yüzünden bu şehrin gençlerini üzmeyin” diye yazdı.

Eskişehir'de bir festival daha Valilik kararıyla yasaklandı. İçi boş gerekçelerle gençlerin yaşam tarzına müdahale edilmesi Eskişehir gibi medeni bir şehre yakışmaz. Her yıl Eskişehir'in adının festival yasaklarıyla anılması şehrimizin marka değerine gölge düşürmektedir. Üç beş… — Kazım KURT (@CHPKAZIMKURT) October 12, 2023

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da yasağa tepki göstererek "Belirli çevrelerin etkisi altında, 'genel asayişin sağlanması amacı' gerekçe gösterilerek, festivallerin yasaklanması, iktidarın yaşam tarzına yönelik müdahaleci yaklaşımını net bir biçimde gösteren uygulamalarıdır" dedi.