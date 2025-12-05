Festivalde 4 oyun sahnelenecek

Mahir KANAAT

TAKSAV’ın bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, yoğun katılımla ilerliyor. Festival bugün dört yeni oyunla gösterimlere devam edecek. Festival kapsamında Mavi Düşler Tiyatrosu, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de “Gayri Resmi Hürrem” isimli dram türünde oyunu sergileyecek. Nazlı Kayı, Yadigar Külice, Çetin Çelik ve Nalan Aygener’in oynadığı 65 dakika tek perdelik oyun izleyenleri tarihte gizemli bir yolculuğa çıkaracak.

Act Project Tiyatro ise Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde “OF,AH,OH” isimli gençlik oyununu sahneleyecek. Üç arkadaş, iki bilet ve bir konser… İpek, Fırat ve Aylin bir konsere gitmeye hazırlanırken birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. Bu yolculukta yalnızca birbirlerini değil, kendilerini de duymayı denerler. İç seslerinin dışarıya taştığı, söylenemeyenlerin bedenlere ve seslere dönüştüğü bir oyun başlar.

“Mikado’nun Çöpleri” isimli oyun da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde Yaka Emek Tiyatro tarafından sahnelenecek. Festivalde Manisa Akhisar’da da bir oyun gösterilecek.

Oyun Kutusu tiyatro ekibi tarafından Akhisar- Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi’nde “Oyun” adlı felsefe-gerilim türünde oyun sahnelenecek.