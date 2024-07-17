Festivalden gişeye yılın filmleri

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. IndieWire 2024 yılının ilk 7 ayında izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte yılın en iyi filmlerinden bazıları…

• Rekabet: Başrollerinde Zendaya, Josh O’Connor ve Mile Faist’in yer aldığı “Challengers” filmi, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncusunun hikâyesini konu alıyor.

• MaXXXine: 1980’lerin Hollywood’unda, yetişkin film yıldızı ve hevesli oyuncu Maxine Minx sonunda büyük çıkışını yakalar ancak gizemli bir katil Hollywood’un yıldız adaylarını takip eder.

• Furiosa: Bir Mad Max Destanı: Başrolünde Anya Taylor-Joy’un yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi Cannes film Festivali’nde gösterildi.

• I Saw the TV Glow: İki genç, bir televizyon şovuna duydukları aşk nedeniyle yakınlaşır, ancak program gizemli bir şekilde iptal edilir.

• The Beast: Bertrand Bonello imzalı filmde, yakın gelecekte yapay zeka herkesin hayatını kontrol ediyor ve insan duyguları bir tehdit olarak algılanıyor.

• The Breaking Ice: Anthony Chen’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 20’li yaşlarındaki üç genç yetişkinin gelişen ilişkisini konu alıyor.

• Chicken for Linda: Sevgi dolu bir anne olan Paulette, kızı Linda’yı haksız yere cezalandırdıktan sonra kendini suçlu hisseder ve bunu telafi etmek için her şeyi yapar.