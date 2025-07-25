Festivalden yeni kısa filmcilere çağrı

Mahir KANAAT

2004’ten bu yana kısa filmi tanıtmak, yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek için düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali’nin 22’ncisi, 23 Mart–2 Nisan 2026 arasında yapılacak. Festivalin yarışma bölümlerine başvuru için son tarih 19 Aralık 2025.

Festival jürisinin yapacağı değerlendirmeler sonucunda, 22. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 150.000 TL, “En İyi Uluslararası Film” ise 3.000 dolar ile ödüllendirilecek.

Genç Bakışlar bölümünde “En İyi Film” 50.000 lira ve “Forum: Senaryo Yarışması” bölümünde “En İyi Senaryo” 90.000 liralık ödülün sahibi olacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği festivalde gösterimler, İstanbul’un farklı noktalarında yer alan salonlarda gerçekleştirilecek.