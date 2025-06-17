Festivalin konukları resepsiyonda buluştu

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

25.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali özel bir resepsiyonla başladı. Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Türkiye’den gelen sanatçıları, festival ekibini ve Türk-Alman sinema çevrelerini bir araya getirdi.

Başkonsolosluk konutundaki resepsiyona; Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk sinemasına emek vermiş usta isimler Şerif Sezer, Erden Alkan, Güven Kıraç, Biket İlhan, Pelin Öztekin, Salih Bademci ve Gökhan Mumcu’nun yanı sıra Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel, Festival Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ve Festival Frankfurt ekibi katıldı.

Nagihan İlknur Akdevelioğlu, konuşmasında festivalin önemine vurgu yaparak, “Sanat, toplumlar arasında köprüler kurar. Frankfurt Türk Film Festivali, 25 yıldır bu köprüyü daha da sağlamlaştırıyor. Sinema aracılığıyla iki ülke arasında kurulan bu değerli bağı desteklemekten büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.