Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Festy Ebosele, Başakşehir’de

Ajans Haberleri
  • 31.01.2025 14:23
  • Giriş: 31.01.2025 14:23
  • Güncelleme: 31.01.2025 14:23
Kaynak: İHA
Festy Ebosele, Başakşehir’de

Başakşehir, İngiliz ekibi Watford’da forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford’da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Derby County ve Udinese’de de forma giydi.
Bu sezon Watford ile 19 resmi maça çıkan Ebosele, 1 gol, 1 asistle oynadı.

BirGün'e Abone Ol