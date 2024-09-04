Fethi kabir ne demek? Fethi kabir kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan fethi kabir kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre fethi kabir kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, fethi kabir kelimesinin kökenini Türkçe olarak belirtiliyor. Peki, fethi kabir ne demek? Dezenformasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

FETHİ KABİR NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan fethi kabir sözcüğü defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemi anlamına gelmektedir. Fethi kabir işlem,, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılmaktadır.

FETHİ KABİR KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Fethi kabir kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Türkçe olan fethi kabir kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Postmortem muayene veya obdüksiyon olarak da bilinen otopsi, bir kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür. Genellikle patolog adı verilen uzman bir tıp doktoru tarafından gerçekleştirilir.

Fethi kabir kelimesi Türkçe mi?

Fethi kabir kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Türkçe olan bir kelimedir.