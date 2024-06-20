Fethipaşa Korusu’nun bitişiğindeki yeşil alana göz diktiler: Otel yapılacak!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fethipaşa Korusu’nun bitişiğindeki Boğaz manzaralı yeşil alan için ihale düzenleyeceğini açıkladı. İmar planlarına “Belediye sosyal tesis alanı” olarak işlenen arazi için geçen ay 'otel' fonksiyonunda kullanılması için karar alındı.

İstanbul’un en önemli yeşil alanlarından biri Üsküdar ilçesindeki Fethipaşa Korusu. Ancak Boğaz manzarası ile ziyaretçilerini adeta büyülen koru, yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fethipaşa Korusu’nun bitişiğindeki, Boğaz manzaralı yeşil alan için ihale düzenleyeceğini açıkladı.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, Fethipaşa Korusu’nun hemen yanında yer alan bin 337 metrekare büyüklüğündeki arazinin 22 yıllığına “Yapım veya onarım karşılığında” kiralanacağı ifade edildi.

İmar planlarına “Belediye sosyal tesis alanı” olarak işlenen arazi için 27 Mayıs 2024 tarihinde Vakıflar Meclisi tarafından “Otel” fonksiyonunda kullanılması için karar alındığı belirtildi.

5 Temmuz’da ihaleye çıkarılacak arazinin yapılaşma koşulları da şöyle açıklandı: “3 bodrum kat + zemin kat üzerine 3 kat.”