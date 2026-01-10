Giriş / Abone Ol
AFAD, Fetiye açıklarında saat 05.55’te 4.1 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Güncel
  • 10.01.2026 06:15
  • Giriş: 10.01.2026 06:15
  • Güncelleme: 10.01.2026 06:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fethiye açıklarında 4.1 şiddetinde deprem
Fotoğraf: Depo Photos

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fetiye açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, Akdeniz’de Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı, 10 Ocak 2026 (bugün) tarihinde saat 05.55’te kaydedildi.

Depremin merkezi, Fethiye’ye yaklaşık 36,6 kilometre uzaklıkta ölçüldü.

AFAD depremin yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

