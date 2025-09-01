Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu beş metre uzunluğundaki teknenin Şeytan Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 3 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Fethiye Marina'ya yanaştırdı.