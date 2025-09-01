Giriş / Abone Ol
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

  • 01.09.2025 19:11
  • Giriş: 01.09.2025 19:11
  • Güncelleme: 01.09.2025 19:13
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu beş metre uzunluğundaki teknenin Şeytan Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 3 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Fethiye Marina'ya yanaştırdı.

