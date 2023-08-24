Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 3 kişiye müdahale edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknelerde yaralanan biri çocuk 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı teknelerde yaralanan kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralanan 1'i çocuk 3 kişiyi karaya çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.