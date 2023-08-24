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Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 3 kişiye müdahale edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknelerde yaralanan biri çocuk 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 22:54
  • Giriş: 24.08.2023 22:54
  • Güncelleme: 24.08.2023 22:54
Kaynak: AA
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Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 3 kişiye müdahale edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı teknelerde yaralanan kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralanan 1'i çocuk 3 kişiyi karaya çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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