Fethiye Belediye Başkanı Karaca, hayvan bakımevinde devam eden çalışmaları inceledi

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçeye kazandırılacak hayvan bakımevini ziyaret ederek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Karaca, "Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden bilim insanları, gönüllülerimiz ve veteriner hekimlerimizle birlikte bu güzel projeyi ortaya çıkardık" dedi.

Fethiye Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir hayvan bakımevi kazandırılacak. Toplam 37 dönüm arazi üzerine kurulu tesis, çalışmaların tamamlanmasıyla bin 950 metrekare inşaat alanına sahip 21 farklı bloktan oluşacak. Tesis bu özelliğiyle bölgenin en büyük ve kapsamlı hayvan bakımevlerinden biri haline gelecek.

Tesiste; idari birimler, karşılama binası, tam donanımlı modern bir ameliyathane, kediler, köpekler ve atlar için tasarlanmış kulübeler ve padok alanları, geniş tedavi ve rehabilitasyon alanları, doğayla içiçe planlanmış açık yaşam alanları bulunacak.

Çatalarık Mahallesi'ndeki merkezde, toplam 37 milyon 464 bin TL tutarındaki sözleşme bedeliyle, sokak hayvanlarına daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı yaratılması planlanıyor.

Merkezi ziyaret ederek, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Karaca, şunları söyledi:

“Bu, altı yıldır gerçekleştirmek isteyip de, çeşitli idari ve bürokratik sebeplerden dolayı hayata geçiremediğimiz bir projeydi. Tahsis süreci ve proje hazırlıklarıyla yıllarca uğraşmıştık. Nihayetinde tahsisi aldıktan sonra bilim insanlarıyla birlikte projeyi şekillendirdik. Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden bilim insanları, gönüllülerimiz ve veteriner hekimlerimizle birlikte bu güzel projeyi ortaya çıkardık. Bakanlık iznini aldıktan sonra da çalışmalara başladık. Bugün yerinde incelemelerde bulunarak, hem çalışmaların son durumunu değerlendirdik hem de can dostlarımızı ziyaret ettik. Ayrıca, bakımevi personelimiz ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Projenin bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Burada gerçekten canlara sahip çıkan çok değerli insanlar var. Fakat sayıları çok az olsa da ne yazık ki kötü niyetli, art niyetli kişileri de görüyoruz. Ama onların sayıları üç, beşi geçmez. Aslında onlarla da diyalog kurmaya çalışıyoruz ama zaman zaman sosyal medyada hakarete varan yorumlarla karşılaşıyoruz. Burada emek harcayan vefakar arkadaşlarımız bu saldırıları asla hak etmiyorlar. Bakımevindeki arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayım."