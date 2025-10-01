Fethiye Belediye Başkanı Karaca, huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Fethiye Belediyesi Huzurevi’nde düzenlenen kahvaltı programında huzurevi sakinleriyle bir araya geledi. Karaca, "Ömrünü ailesine ve ülkesine adamış, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimizin ellerinden saygı, sevgi ve minnetle öpüyorum" dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Başkan Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, Jandarma Binbaşı Yaşar Doğu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Burak Akanpınar, huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Yaşlı bireylerin topluma kattıkları değerleri hatırlatmak ve onlara duyulan saygıyı vurgulamak amacıyla kuşaklar arası dayanışmanın, sevgi ve saygının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ziyaret sonrası konuşan Karaca, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle; ömrünü ailesine ve ülkesine adamış, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimizin ellerinden saygı, sevgi ve minnetle öpüyorum. Bu anlamlı günde, tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.