Fethiye Belediye Başkanı Karaca: “Kapılarımız ve kalplerimiz bize ihtiyaç duyduğunuz her an açık olacak”

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yeni yıl mesajında, “2025 yılı hepimize hem zorluklar, hem de unutulmaz anlar getirdi. Ama tüm bunların içinde bir şey değişmeden kaldı; yan yana yaşamaktan, birbirimizi desteklemekten ve bu cenneti birlikte evimiz olarak adlandırmaktan aldığımız güç. Fethiye Belediyesi her zaman sizin için burada olacak. Kapılarımız ve kalplerimiz bize ihtiyaç duyduğunuz her an açık olacak” dedi.

Karaca, yaklaşan yılbaşı ve noel dolayısıyla ilçede yaşayan yabancılara hitaben bir kutlama mesajı yayımladı. Karaca, İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Fethiye'nin değerli yabancı sakinleri ve dostları sizler Fethiye'yi eviniz olarak seçtiniz; bazılarınız kısa bir süreliğine, bazılarınız ise uzun yıllar için... Ailelerinizi, kültürlerinizi, lisanlarınızı ve hayallerinizi bu güzel şehre getirdiniz ve artık onun önemli bir parçasısınız. Sizin varlığınız bizim günlük hayatımızı zenginleştiriyor. Sokaklarımızı daha renkli, pazarlarımızı daha canlı ve toplumumuzu daha sıcak, daha güçlü, daha bağlı hale getiriyorsunuz.

2025 yılı hepimize hem zorluklar, hem de unutulmaz anlar getirdi. Ama tüm bunların içinde bir şey değişmeden kaldı; yan yana yaşamaktan, birbirimizi desteklemekten ve bu cenneti birlikte evimiz olarak adlandırmaktan aldığımız güç.

Noel'e yaklaşırken ve 2026'ya adım atarken, size ve sevdiklerinize sağlık, huzur, neşe, refah ve güzel koylarımızın üzerinde daha birçok unutulmaz gün batımı diliyorum. Yeni yıl size kalbinizin arzu ettiği her şeyi getirsin ve Fethiye sizin için dünyanın en güvenli ve en mutlu yeri olmaya devam etsin.

Fethiye Belediyesi her zaman sizin için burada olacak. Kapılarımız ve kalplerimiz bize ihtiyaç duyduğunuz her an açık olacak. Sağlığınız ve mutluluğunuz her zaman en büyük önceliğimiz olacaktır. En içten dileklerimle ve derin saygılarımla, mutlu Noeller ve mutlu yıllar diliyorum!”