Fethiye Belediyesi işçilerine yüzde 30 oranında zam

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi ile sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler tamamlandı. 2026 başlangıcı için zam oranı yüzde 25, haziran ek zammı için ise yüzde 5 zam oranı belirlendi.

Fethiye Belediyesi’nde görevli kadrolu ve KHK’lı işçilere yüzde 30 zam yapıldı. Belediye Başkanı Alim Karaca, “İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik koşullar karşısında, emekçi çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sendika temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, yüzde 30 (yüzde 25 artı yüzde 5) oranında ücret artışı konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Alınan kararın tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.