Fethiye Belediyesi, Özer Olgun Kültür Merkezi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, ilçenin önemli kültür ve sanat noktalarından Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi, yarın saat 17.30’da düzenlenecek kokteyl ile kapılarını yeniden açacak. Kokteylin ardından Adem Kazan, Mustafa Selçukoğlu, Ali Tunç, Selim Akça, Osman Batur Keser ve Kent Orkestrası, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde sahne alarak sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşatacak.

Yenileme faaliyetleri kapsamında salonun tüm koltukları ve oturma düzeni yenilenerek; izleyicilerin sahneyi net görmesi sağlandı. Koltuk yenilenmesiyle sınırlı kalmayan süreçte, kültür merkezinin salon alanındaki kolonlarına, duvarlarına, sahne bölümüne; ses ve akustik kalitesini arttırmak için çalışmalar yapıldı.

Ayrıca yangın algılama, elektrik sistemi, ses ve ışık sistemi gibi teknik altyapı sistemleri ve bina genelindeki havalandırma, iklimlendirme sistemleri de tamamen yenilendi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından kültür merkezinin yeniden hizmete açılacak olmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Kültür İşleri Müdürü Halime Ok, “Özer Olgun Kültür Merkezi, Fethiye’nin kültür ve sanat yaşamının kalbidir. Teknik altyapısından; oturma düzenine, ses ve ışık sistemine kadar her detayı özenle planladık. Amacımız, vatandaşlarımızın kültür-sanat etkinliklerini konforlu şekilde takip edebilmesini sağlamaktır. Cuma günü tekrar Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nin kapılarını yeni yüzüyle halkımıza açıyoruz. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.