Fethiye Belediyesi personeline iletişim eğitimi

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, kurumsal gelişim çalışmaları kapsamında personeline yönelik iletişim temalı eğitim programı düzenliyor.

Fethiye Belediyesi'nin personeline yönelik başlattığı iletişim eğitimleri kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kazan, personele etkili iletişim yöntemleri üzerine seminerler veriyor.

Eğitimin açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Ruhtan Başkaya, belediye hizmetlerinde vatandaşla sağlıklı iletişimin önemine dikkati çekti. Başkaya, “İletişim belediye hizmetlerinin temelini oluşturuyor. Personelimizin bu alanda kendini geliştirmesi, hem kurum içi verimliliği artıracak hem de vatandaş memnuniyetini yükseltecek” dedi.

Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerden personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programı, uygulamalı ve teorik oturumlarla sürdürülüyor.

Dr. Kazan, katılımcılara doğru iletişim teknikleri, çatışma yönetimi ve empati kurma becerileri üzerine bilgiler aktarıyor.

İki gün sürecek eğitim programının yarın akşam sona ermesi planlanıyor.