Fethiye Belediyesi’nden Gülşah Durbay anısına lokma hayrı

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına lokma hayrı yaptı.

Fethiye Belediyesi tarafından merhume Başkan Gülşah Durbay anısına belediye hizmet binası önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Dağıtıma katılan Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, “Şehzadeler’in çok sevilen Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı çok genç yaşta yitirdik. Bugün belediyemiz olarak hayır lokması döktürdük. Gülşah Başkanıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.