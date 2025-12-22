Fethiye Belediyesi’nden Gülşah Durbay anısına lokma hayrı

Giriş / Abone Ol
Fethiye Belediyesi, vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına lokma hayrı yaptı.

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 15:56
  • Giriş: 22.12.2025 15:56
  • Güncelleme: 22.12.2025 15:56
Kaynak: ANKA
(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına lokma hayrı yaptı.

Fethiye Belediyesi tarafından merhume Başkan Gülşah Durbay anısına belediye hizmet binası önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Dağıtıma katılan Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, “Şehzadeler’in çok sevilen Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı çok genç yaşta yitirdik. Bugün belediyemiz olarak hayır lokması döktürdük. Gülşah Başkanıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.

