Fethiye'de 1700 metrelik pistten atlayış yapan Rus paraşütçü yaşamını yitirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yapan Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov, kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: AA-DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.
37 yaşındaki Rus yamaç paraşütü pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) atlayış yaptı.
Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler, Gribanov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Gribanov'un cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.