Fethiye'de 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Ali Gürbüz kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Ali Gürbüz kazandı.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen güreşlere, 71'i başpehlivan 1004 güreşçi katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz birinci oldu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bir sporcunun kolay yetişmediğini onlara destek olunması gerektiğini kaydetti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Anadolu'nun her yerinde yağlı güreş kültürünün devam ettiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.​​​​​​​

Güreşleri, AKP Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, protokol üyeleri ile çok sayıda kişi izledi.