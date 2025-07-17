Fethiye'de 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Fethiye'de 2 yaşındaki A.K.K. ailesi tarafından havuzda bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.
Menteşeoğlu Mahallesi'nde oğulları A.K.K'nin yatağında olmadığını fark eden aile, çocuklarını havuzda buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.