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Fethiye'de 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Fethiye'de 2 yaşındaki A.K.K. ailesi tarafından havuzda bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güncel
  • 17.07.2025 14:41
  • Giriş: 17.07.2025 14:41
  • Güncelleme: 17.07.2025 14:45
Kaynak: AA
Fethiye'de 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.

Menteşeoğlu Mahallesi'nde oğulları A.K.K'nin yatağında olmadığını fark eden aile, çocuklarını havuzda buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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