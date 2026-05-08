Fethiye'de akaryakıt istasyonunda tanker yangını
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, benzin yüklü tankerin depoya boşaltım yaptığı sırada yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, D-400 kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonuna yanaşan benzin yüklü tanker, yükünü yakıt tankına boşalttığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Tankerden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede istasyon çevresine yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakıt tanklarına ulaşmadan kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.