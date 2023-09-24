Fethiye'de Alzheimer farkındalık koşusu düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmak için koşu yapıldı.

Fethiye Alzheimer Derneği ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen koşuya 100 kişi katıldı.

Özellikle ileri yaşlardaki kişilerin yer aldığı etkinliğe bazıları yürüyerek destek verdi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, etkinlikte, sporun hayatın her döneminde olması gerektiğini söyledi.

Alzheimer'a dikkati çekmek için koşu düzenlediklerini dile getiren Yiğit, katılımcılara teşekkür etti.