Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşerek yaralanan Alman pilot, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da dün yamaç paraşütü yaparken denize düşerek ağır yaralanan Alman pilot Frederick Sass, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden kalkış yapan Alman yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, iniş sırasında denize düşmüştü. Bölgedeki tekneciler tarafından denizden çıkarılan Sass, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.