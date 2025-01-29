Fethiye'de dereye yuvarlanan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye yuvarlanan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İlker Oruç'un kullandığı 07 Y 4482 plakalı motosiklet, Karagedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan yoldan dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Yaralı sürücü, JAK ekibince dereden yaklaşık 10 metre yukarıda bulunan yola çıkarıldı.
Oruç, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet ise dereden kurtarıcı yardımıyla çıkarıldı.