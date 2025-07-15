Fethiye'de iki motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
B.S'nin kullandığı 48 AVS 901 plakalı motosiklet, Barış Manço Bulvarı ile İbrahim Gül Caddesi kesişiminde, R.A.K. idaresindeki 48 AOG 830 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kaza anı ve motosiklet sürücülerinin çarpışmayla savrulduğu yer alıyor.