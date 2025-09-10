Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan Alman turist kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Alman turisti, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

İlçeye tatile gelen D.M.A. (30) yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen turist, daha sonra kayalıklarda mahsur kaldı.

Turistin yardım çağrısını duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK timi sevk edildi.

Bölgeye iple kurtarma istasyonu kuran ekipler, kayalıklarda mahsur kalan turiste ulaştı.

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.