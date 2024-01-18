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Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk bulundu

Ajans Haberleri
  • 18.01.2024 10:36
  • Giriş: 18.01.2024 10:36
  • Güncelleme: 18.01.2024 10:36
Kaynak: AA
Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk, ekiplerin arama çalışması sonucu bulundu.

Çocuğun Kargı Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH ekipleri sevk edildi.

Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun gittiği yönü tespit etti. Çocuk, yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda aynı mahalledeki bir evin bahçesindeki koltukta uyurken bulundu.

Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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