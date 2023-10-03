Fethiye'de kaybolan Kanadalı turist bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Kanadalı turist bulundu.

Konakladığı otele uzun süre dönmemesi üzerine Taylor’un bulunması için Ölüdeniz ile Faralya Mahallesi'ndeki dağlık arazide dün arama çalışması başlatılmıştı.

İlçeye tatile gelen Kanada uyruklu Richard Sean Taylor'un (44) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütü yaptığı belirlendi.

Uçuş sırasında bulutlu havada yönünü kaybeden Taylor, Faralya Mahallesi'nde ormanlık alana iniş yaptı. Yönünü kaybeden ve arazide iki gün boyunca yürüyen Taylor, yürüyüş yapan başka bir grupla karşılaştı.

Grup üyelerine kaybolduğunu söylemesi üzerine Taylor, ilçeye getirildi.

Taylor'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.