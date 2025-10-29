Fethiye'de Mammatus bulutları görüldü
Muğla'nın Fethiye semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü.
Kaynak: DHA
Muğla Fethiye'de Mammatus bulutları görüldü
İlçede dün (28 Ekim Salı) öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü Mammatus bulutları sardı.
Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.