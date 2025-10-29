Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fethiye'de Mammatus bulutları görüldü

Muğla'nın Fethiye semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü.

Güncel
  • 29.10.2025 10:23
  • Giriş: 29.10.2025 10:23
  • Güncelleme: 29.10.2025 10:26
Kaynak: DHA
Fethiye'de Mammatus bulutları görüldü
Fotoğraf: DHA

Muğla Fethiye'de Mammatus bulutları görüldü

İlçede dün (28 Ekim Salı) öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü Mammatus bulutları sardı.

Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.

BirGün'e Abone Ol