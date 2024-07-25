Fethiye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Muğla’nın Fethiye ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erdoğan Kacael idaresindeki 48 FT 118 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, Mustafa A. yönetimindeki 07 AZT 654 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Kacael'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilden itfaiye ekibince çıkarılan Kocael'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Minibüs sürücüsü Mustafa A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.