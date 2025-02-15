Fethiye'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.
Nadis U. yönetimindeki 10 HR 015 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Mahallesi Hal Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 PJ 888 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, kavşaktaki yön tabelasının demir direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.