Fethiye'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Fethiye'de, Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.