Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fethiye'de ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Güncel
  • 28.09.2025 18:03
  • Giriş: 28.09.2025 18:03
  • Güncelleme: 28.09.2025 19:51
Kaynak: AA
Fethiye'de ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi kurtarıldı
FOTOĞRAF: AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alana düşen iki yamaç paraşütündeki 4 kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden iki yamaç paraşütü pilotu, yolcularıyla uçuş yaptı.

Bir süre gökyüzünde süzülen 2 paraşüt, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştü.

Pilotların ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik operasyonla kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BirGün'e Abone Ol