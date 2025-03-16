Fethiye'de ormanlık alanda kaybolan 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında ormanlık alanda kaybolan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki Kadyanda Antik Kenti bölgesinde yürüyüşe çıkan 2 kadın, yolunu kaybetti.
Yürüyüşçülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Acil Müdahale Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulundukları ormanlık alandan kurtarılan kadınlar, güvenli alana getirildi.
Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.