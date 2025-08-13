Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 13.08.2025 13:37
  • Giriş: 13.08.2025 13:37
  • Güncelleme: 13.08.2025 13:38
Kaynak: AA
Fethiye'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma (61), tedavi altına alındığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Olay

Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta Ş.K. idaresindeki otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma ağır yaralanmış, gözaltına alınan sürücü, 7 Ağustos’ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

