Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İrfan E. (60) idaresindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Gökdeniz Erkmen'in (21) kullandığı 45 AIZ 424 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Erkmen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.