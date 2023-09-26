Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü.

Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisinde kıyıya bağlı teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı belirtildi.