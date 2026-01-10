Fethiye'de teknede çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da bir tersanede yapımı devam eden bir teknede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken teknede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir tersanede yapımı devam eden 20 metrelik gulet teknede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, teknedeki soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede meydana geldi.

Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapılacağı belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.