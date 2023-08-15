Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı yerde yaklaşık bir saat arayla yaşanan iki kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Recep Dönmez'in kullandığı 48 JZ 635 plakalı motosiklet, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'ndeki 737. Sokak Kavşağı'nda Ümüt Yapıcı yönetimindeki 06 DTG 164 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Dönmez ile motosikletteki Mehmet Beyazıt Alkaya (16) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Alkaya, tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aynı kavşakta 1 saat sonra 2. kaza

Kazadan yaklaşık 1 saat sonra aynı kavşakta Senai Maral yönetimindeki 48 AJE 703 plakalı kamyonet ile Yusuf Uğur'un (15) kullandığı 48 AIC 146 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletteki Ege Erginün (15), sağlık ekibince ilçedeki hastanelere tedaviye alındı.

Uğur, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erginün'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobil ve kamyonet sürücülerinin gözaltına alındığı bildirildi.