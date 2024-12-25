Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan E.A.Y. ile R.A'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda iki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, uyuşturucu satmak için kullanılan kilitli poşetler, esrar yetiştirmek için kullanılan 6 litre gübre, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.