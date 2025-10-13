Fethiye'de yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan tekne, söndürme çalışmaları sırasında suya gömüldü.

Göcek Mahallesi açıklarındaki Yassıca Ada önlerinde bulunan ahşap gulette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tekneyi sardı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için tekne, Zeytin Adası önlerine çekildi.

Tekne, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında battı.