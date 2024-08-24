Fethiye'de yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü

Göcek açıklarındaki Göbün Koyu mevkisinde bulunan bir yelkenli teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler, ekiplerin denizden müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın sırasında teknede bulunanların sahil güvenlik gemisine alındığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle teknede büyük çaplı hasar oluştu.