Fethiye'deki kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'ndaki kazada yaralanan sürücülerden Osman K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Akdeniz Off Road Kavşağı'nda dün, Mehmet T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Arda D. ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.

